Як дешево відправити посилку з України до Польщі та з Польщі до України

Як дешево відправити посилку з України до Польщі та з Польщі до України

Якими поштовими службами можна скористатися, щоб надіслати посилки до Польщі, які у них умови доставки - в матеріалі ТСН.ua

До Польщі прибуло понад 2,4 млн біженців з України. Багато з них залишали свої домівки поспішаючи, без нічого. Щоб українці змогли відправити посилки з України до Польщі та навпаки поштові оператори пропонують знижки та акції.

Відправити посилку Укрпоштою

Спеціальну акцію, а саме 70 відсоткову знижку для тих, хто відправляє посилки з України за кордон - "Посилки з дому" запровадила Укрпошта. Країни, на міжнарожні відправлення до яких діє ця знижка - Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Молдова. Оплата 15- 20 кг посилки до Польщі в залежності від параметрів відправлення коштуватиме 500-600 грн. Розрахувати вартість посилки можна за посиланням.

Оформити посилку можна безпосередньо у відділенні "Укрпошти", в онлайн кабунеті, у мобільному застосунку Укрпошти.

Як відправити посилку до Польщі Новою поштою

Послугу "Речі з дому за кордон" із знижками від 50 до 80 відсотків пропонує Нова пошта для українців, які тимчасово покинули територію України через війну. Вартість міджнародних відправлень у 24 країни Євросоюзу залежать від зони відправлення (які країни входять до тієї чи іншої зони можна дізнатися за посиланням) та параметрів посилки. Польща входить до Єврозони 1.

Приблизна вартість посилки вагою 20 кг до Польщі залежно від габаритів у цього оператора буде становити 2-3 тис. Термін доставляння посилки – від 6 днів. Вартість доставки можна розрахувати за посиланням.

Щоб відправити посилку потрібно оформити заявку в особистому кабінеті або у відідлені Нової пошти, оплатити послуги при відправленні, передати трекінг-номер відправлення одержувачу та попередити його про необхідність оплати митних платежів в країні призначення.

Як відправити посилку поштовим оператором Meest

У поштового оператора Meest при замовленні міжнародної доставки в країни ЄС діють обмеження, а саме- вага відправлення не повинна пеервищувати 30 кг, розміри відправлення - 120*60*60 см. Доставка здійснюється адресно до дверей. Вартість доставки посилки в Польщу вагою 20 кг близько 1500 грн. Подивитись вартість доставки можна тут.

Відправити посилки можна з відделень Meest та відділень Нової пошти. В останньому випадку потрібно обов'язково оплатити доставку з відділення Нової пошти до Львова.

Як відправити посилку з Польщі в Україну

Українці, які через війну опинилися в Польщі можуть відправляти посилки з Польщі до дому безплатно. З 1 квітня таку акцію "Допоможіть Україні" запустила Poczta Polska. В межах цієї акції можна відправляти беплатно посилки вагою до 20 кг, при відправленні потрібно вказати, що це гуманітарний вантаж. Ще умови - вартість товарів в посилці не повинна перевіщувати 100 євро, а один клієнт таким чином може відправляти одну безплатну посилку.

Читайте також:

Українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року

Безплатний транспорт для українських біженців за кордоном: список країн та перевізників