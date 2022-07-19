Росіяни вбили на Донеччині ще одного мирного мешканця, двох поранено

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирних мешканів у Донецькій області.
Протягом минулої доби, 17 липня, росіяни вбили одного жителя у регіні.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що загинув один мирний мешканеь в Авдіївці. Втім, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Внаслідок ворожих атак дві людини отримали поранення: одна людина потерпіла в Авдіївці, а одна - у Соледарі.
Як повідомлялося, окупанти заради постановочного сюжету вбили чотирьох мирних мешканців. На околиці міста Снігурівки Миколаївської області окупанти обстріляли приватний будинок, убивши 4 людей. Російські пропагандисти одразу звинуватили в обстрілі Збройні сили України.
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