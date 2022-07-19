Окупанти заради постановочного сюжету вбили чотирьох мирних мешканців – ОК "Південь"

У Миколаївській області знімальна група пропагандистського ЗМІ з'явилася на місці обстрілу миттєво, щоб звинуватити ЗСУ.

На околиці міста Снігурівки Миколаївської області окупанти обстріляли приватний будинок, убивши 4 людей. Російські пропагандисти одразу звинуватили в обстрілі Збройні сили України.

Про це повідомили у ніч проти 19 липня у зведенні оперативного командування "Південь".

"В Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України”, - йдеться у повідомленні.

Також читайте Російські кораблі відійшли від берегів Криму до Новоросійська

Українські військові зауважили, що знімальна група пропагандистського ЗМІ з'явилася на місці подій буквально миттєво — одразу після обстрілу.

“Підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару, який у ніч проти вівторка, 19 липня, завдали російські окупанти з акваторії Чорного моря, в одному із сіл Одеської області сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще декілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

У Дніпрі ліквідовують наслідки ракетної атаки: чи можна відновити будівлі

Читайте також: