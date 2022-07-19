ЗСУ не мають зброї, щоб дістати до Кримського моста - Жданов

За словами експерта, станом на сьогодні ЗСУ не мають озброєння, яке дістане до моста.

Кримський міст для росіян став сакральним об'єктом.

Про це в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Це "скрєпи". Тим більше, що вони хваляться унікальнісю інженерного рішення. Також варто відзначити, що цей міст стоїть у сейсмозоні. У Керчі трапляються землетруси – до 3-4 балів", – каже експерт.

За його словами, станом на сьогодні ЗСУ не мають озброєння, яке дістане до моста.

"Гарпун" (американська протикорабельна ракета. – Ред.) у нас є, але його не застосовують по наземних цілях. Він відпрацював до декількох цілях, коли були операцію зі Зміїним. І наразі він стоїть як вартовий на охороні акваторії Чорного моря. От коли ATACMS (оперативно-тактичний ракетний комплекс США з балістичною ракетою. – Ред.) прийдуть, тоді можна предметно говорити", – зазначає Жданов.

Експерт вважає, що найкращий спосіб вивести міст з ладу – знищити мостовий проліт на стику моста і материка. Перший мостовий проліт найнижчий і найкоротший. Тому його найлегше знищити – що на залізничному, що на автомобільному мосту.

"Приїдуть будувати – ще раз вдарити. Тому я думаю, як тільки з'явиться необхідна зброя, удар буде завданий першочергово", – говорить Олег Жданов.

Раніше Жданов заявив, що по Кримському мосту можуть завдати груповий удар американською зброєю.

Також повідомлялося, що українська розвідка отримала та виклала в Мережу детальну технічну документацію Керченського мосту.

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