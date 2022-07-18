Є ризики для людей: жителів Херсонської області закликають евакуюватись

Зараз ЗСУ знищують ворожі склади боєприпасів, проте окупанти почали розміщувати свої позиції близько до помешкань людей, а тому українцям може загрожувати небезпека.

Про це в ефірі 24 каналу заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Соболевський наголосив, що зараз ЗСУ роблять усе можливе, щоб знищити ворожі склади та, щоб через це не постраждали цивільні українців.

"Кожна ціль, яку вони знищують, розвідана. Я впевнений, що всі ризики оцінюють, в тому числі життя та здоровʼя наших громадян", - зазначив Соболевський.

Зараз російські окупанти розміщують свої війська та боєприпаси біля житлових районів. ЗСУ про це знають, а тому влада області закликає людей евакуюватись. Бо якщо не ліквідувати росіян, то буде не можливо звільнити Херсонщину.

Юрій Соболевський додав, що зараз російські окупанти блокують виїзд з тимчасово окупованої Херсонщини. Вони за добу пропускають лише 100-120 автомобілів, а тому люди змушені чекати у величезних чергах.

Нагадаємо, звільнити тимчасово окупований Херсон можна двома шляхами. Один із них - це знищення Антонівського мосту, який російські окупанти відступаючи все одно підірвуть.

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