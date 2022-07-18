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Як ЗСУ повертатимуть Херсон - прогноз експерта Жданова

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Як ЗСУ повертатимуть Херсон - прогноз експерта Жданова

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Звільнити тимчасово окупований Херсон можна двома шляхами.

Один із них - це знищення Антонівського мосту, який російські окупанти, відступаючи, все одно підірвуть. 

Про це в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Я думаю, що тут два варіанти. Перший варіант - це знищення Антонівського мосту: як залізничного, так і автомобільного. Там біля Антонівського мосту є і залізничний. Справа у тому, що вони нам все одно не дістануться: росіяни, відступаючи, все одно їх підірвуть, бо вони заміновані. Але підірвавши мости, ми відріжемо росіян від логістики. Навести там понтонну переправу, то її буде дуже просто знищити. Другий варіант - це завдавання удару в напрямку Каховки. Для того, щоб розсіяти це угруповання навпіл. Тоді можна буде наступати на дві сторони. Це дасть можливість херсонське та криворізьке угруповання поставити в умови оперативного оточення. Є багато варіантів. Наприклад, нам обіцяють збільшити постачання РСЗВ. Тоді можна просто взяти під вогневий контроль мостові переправи. Все, що переїжджає, просто знищувати. Тоді можна посадити на "голодний пайок" угруповання, бо вони довго не протягнуть без боєприпасів", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів про пекельну роботу в тилу росіян після ударів HIMARS.

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