Жданов розповів про пекельну роботу в тилу росіян після ударів HIMARS

Раніше загарбники розміщували своє озброєння за 30 кілометрів від лінії фронту, зараз же вони цього не роблять через HIMARS.

Про це в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав військових експерт Олег Жданов.

"Відбувається те, що кількість боєприпасів, які окупанти перевозять автомобілями, зменшується в рази. Тобто, якщо раніше вони за добу могли привезти на вогневу позицію тисячу вистрілів, то тепер вони можуть привезти тільки п'ятсот, а може і менше. Тепер ускладнюється логістика: якщо ти хочеш зберегти той самий темп підвозу, то потрібно вдвічі збільшити кількість автомобілів. А для цього потрібно більше людей. Наприклад, ящик боєприпасів до "Граду" важить 100 кілограмів. Його особливість така, що він має довжину 3 метри. Удвох його нести незручно, його можна підняти лише вчотирьох. Для вистрілу 100-мм гармати є два снаряди в одному ящику. Його вага - 87 кілограмів. Машини спочатку потрібно завантажити, потім розвантажити. Те саме з танками, бронетранспортерами: їм потрібно принести заряди, їх треба заправити. Якщо двигун в танку не заведений, то ти особливо не постріляєш, бо все має працювати", - сказав Жданов.

Військовий експерт додав, що відстань до складів катастрофічно впливає на хід бойових дій.

"І поки у нас не було можливості завдавати ударів по тилах ворогу, бо ймовірно у нас були проблеми з боєприпасами до реактивних систем залпового вогню, то противник все завозив до вогневих позицій. Тобто росіяни могли розміщати склади за 30 км від наших позицій", - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, зранку, 18 липня, у Новій Каховці сталась пожежа на російських складах озброєння.

Також влучання по ворожих складах сталось і у Бериславському районі.

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