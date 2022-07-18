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Жданов розповів про пекельну роботу в тилу росіян після ударів HIMARS

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Жданов розповів про пекельну роботу в тилу росіян після ударів HIMARS

Фото: Getty Images

Після знищення російських складів зброї на тимчасово окупованих територіях росіяни змушені переносити їх подалі.

Раніше загарбники розміщували своє озброєння за 30 кілометрів від лінії фронту, зараз же вони цього не роблять через HIMARS

Про це в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав військових експерт Олег Жданов. 

"Відбувається те, що кількість боєприпасів, які окупанти перевозять автомобілями, зменшується в рази. Тобто, якщо раніше вони за добу могли привезти на вогневу позицію тисячу вистрілів, то тепер вони можуть привезти тільки п'ятсот, а може і менше. Тепер ускладнюється логістика: якщо ти хочеш зберегти той самий темп підвозу, то потрібно вдвічі збільшити кількість автомобілів. А для цього потрібно більше людей. Наприклад, ящик боєприпасів до "Граду" важить 100 кілограмів. Його особливість така, що він має довжину 3 метри. Удвох його нести незручно, його можна підняти лише вчотирьох. Для вистрілу 100-мм гармати є два снаряди в одному ящику. Його вага - 87 кілограмів. Машини спочатку потрібно завантажити, потім розвантажити. Те саме з танками, бронетранспортерами: їм потрібно принести заряди, їх треба заправити. Якщо двигун в танку не заведений, то ти особливо не постріляєш, бо все має працювати", - сказав Жданов. 

Військовий експерт додав, що відстань до складів катастрофічно впливає на хід бойових дій.

"І поки у нас не було можливості завдавати ударів по тилах ворогу, бо ймовірно у нас були проблеми з боєприпасами до реактивних систем залпового вогню, то противник все завозив до вогневих позицій. Тобто росіяни могли розміщати склади за 30 км від наших позицій", - пояснив Олег Жданов. 

Нагадаємо, зранку, 18 липня, у Новій Каховці сталась пожежа на російських складах озброєння

Також влучання по ворожих складах сталось і у Бериславському районі.

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