Ракетний обстріл Дніпра: з'явилися нові подробиці

У Дніпрі збільшилася кількість жертв від ракетного обстрілу місцевого промислового підприємства. Загалом окупанти забрали життя чотирьох місцевих мешканців.

Загиблих від ракетного обстрілу Дніпра вже четверо. Буквально годину тому рятувальники знайшли під завалами підприємства тіло людини, яку вважали зниклою безвісти. Ворог атакував місто ракетами 15-го липня. Одразу загинули троє містян, 16 дістали поранення. Наслідки атаки ліквідовують досі. 25 багатоквартирних будинків серйозно пошкоджені. З одного гуртожитку довелося відселити пожильців.

Про це 18 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Розбиті вікна, вирвані двері. 86-річна Надія Іванівна показує, що російська ракета зробила з її квартирою.

“У ванній вирвало двері, замок вирвало – двері не могли другі відчинити. Вибивали. Вікно розбилося”, - розповіла Надія Іванівна.

Будинок Надії Іванівни опинився поруч з епіцентром вибуху. Жінка розповідає, спочатку подумала, що гроза. А далі друзки скла впилися їй в руку.

Продавчиня Альона якраз була на зміні. Розповідає: ледь встигли заховатись. У приміщенні не залишилось жодного вцілілого вікна.

“Все, що я пам'ятаю, як ми ховалися за холодильники, а воно все летіло, гриміло. У нас і двері вирвало, повилітали і шибки”, - згадує жінка.

Від суботи на місці вибухів працювала комісія. Рахують збитки і що насамеперед лагодити.

“Постраждало 25 будівель. 18 будівель - це міська власність, три будинки ОСББ, чотири гуртожитка підприємства. У гуртожитках і в деяких наших будівлях - стан дуже поганий. До 90 відсотків вікон, а також деякі двері були повністю вибиті, зруйновані, пошкоджені”, - каже головний інженер КП “Жилсервіс-5” Олександр Степаненко.

Склити вікна обіцяють відзавтра. Поки, позапинали плівкою. Однак міським коштом лагодитимуть лише будинки житлосерівсу. ОСББ та приватний сектор ремонтуватимуться за власні гроші. Так само не склитимуть розбиті балкони.

Найбільше дісталось гуртожитку промислового підприємства. Це будівля прикрила собою інші, прийнявши основний удар. Звідси довелось повністю відселити майже 200 людей. Наталя забирає вціліле і переїздить до подруги.

“Крило наше, всі стіни. Ця ліва стена обрушена, двери повілетали. Вікна нема. Вся кровать в обломках, штукатурці та склі”, - каже місцева мешканка Наталія Іванова.

Будівля гуртожитку пішла тріщинами. Тож чи вдасться її відновити і чи зможуть туди повернутись мешканці, вирішуватимуть після обстеження комісії.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського.

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