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На Сумщині ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського - Генштаб

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На Сумщині ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського - Генштаб

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку українських об’єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку українських об’єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 18 липня.

"Також ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла у полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.

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