На Дніпропетровщині 11 день шукають зниклого Василька Подкуйка

В Дніпропетровській області правоохоронці та волонтери вже 11 добу шукають зниклого 6-річного Василя Подкуйко.

Про це повідомили в пресслужбу Нацполіції області.

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Як стало відомо, правоохоронці обстежили підвали будинків, покинуті будівлі, колодязі, прилеглу місцевість села Проточі Царичанського району, опитали місцевих мешканців.

“Триває обстеження території найближчих сіл, співробітники управління каналу "Дніпро-Донбас" на моторному човні продовжують прочісувати акваторію каналу. Поліція вживає всіх заходів, щоб розшукати дитину. Пошуки ускладнюються тим, що дитина не розмовляє і тому не може звернутись по допомогу. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дитини, прохання повідомити до поліції за телефонами: (093) 665 95 82, (067) 609 92 28”, - наголосили в Нацполіції області.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

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