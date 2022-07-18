На Дніпропетровщині 11 день шукають зниклого Василька Подкуйка

На Дніпропетровщині 11 добу шукають зниклого 6-річного Василя Подкуйко. Пошуками хлопчиками займаються волонтери, самооборона, поліція та надзвичайники.
В Дніпропетровській області правоохоронці та волонтери вже 11 добу шукають зниклого 6-річного Василя Подкуйко.
Про це повідомили в пресслужбу Нацполіції області.
Як стало відомо, правоохоронці обстежили підвали будинків, покинуті будівлі, колодязі, прилеглу місцевість села Проточі Царичанського району, опитали місцевих мешканців.
“Триває обстеження території найближчих сіл, співробітники управління каналу "Дніпро-Донбас" на моторному човні продовжують прочісувати акваторію каналу. Поліція вживає всіх заходів, щоб розшукати дитину. Пошуки ускладнюються тим, що дитина не розмовляє і тому не може звернутись по допомогу. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дитини, прохання повідомити до поліції за телефонами: (093) 665 95 82, (067) 609 92 28”, - наголосили в Нацполіції області.
Нагадаємо, що Україна поки не може збивати всі ракети РФ.
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