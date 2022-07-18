ЄС підписав угоду про подвоєння імпорту газу з Азербайджану

Європейський Союз підписав угоду про подвоєння імпорту природного газу з Азербайджану.

Про це повідомила президента Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогоднішньою угодою ми зобов’язуємося розширити Південний газовий коридор, подвоїти постачання газу з Азербайджану до ЄС. Це гарна новина для наших поставок газу цієї зими та надалі", - поінформувала вона.

Очільниця Європейської комісії назвала Азербайджан одним з надійних постачальників енергії.

"Азербайджан має величезний потенціал у відновлюваній енергетиці. Сьогодні ми закладаємо основу для нового партнерства в цій сфері. І ми зобов’язуємося зменшити викиди метану через весь ланцюг постачання газу", - додала вона.

Згідно із угодою, має збільшитись пропускна здатність Південного газотранспортного коридору — це мережа трубопроводів, що з'єднує Каспійське море з Європою.

Пропускну здатність зросте з 8,1 мільярда кубометрів газу до 12 мільярдів. Очікується, що за декілька років вона зросте до 20 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС готуватися до повної зупинки постачань російського газу.

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