Експерт пояснив, чому Міноборони РФ "годує" фейками з фронту

Міноборони РФ на вчорашньому брифінгу розповіло про нібито "знищення складу протикорабельних ракет "Нептун" внаслідок авіаудару по промисловому підприємству в Одесі 16 липня.

Про словами офіційного представника військової адміністрації Сергія Братчука ЗС РФ поцілили у склад промислової компанії, де не було навіть натяку на щось військове. Ракети зруйнували склад меблевої компанії.

Військовий експерт Сергій Грабський прокоментував чергову брехню про "досягнення" російського відомства в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Керівництву Росії потрібно підтримувати певний градус "позитиву" у своєму суспільстві, тому вони регулярно повідомляють про розгром чергового угруповання ЗСУ, знищення стратегічних складів. Але якщо це все підсумувати, то виходить так, що наша авіація вже три, або чотири рази знищена, ми взагалі незрозуміло чим воюємо. Вони просто іноді вже переходять усі рамки пристойності, не сильно переживаючи про те, наскільки достовірну інформацію, чи фейки, які претендують бути достовірними, поширюють", - говорить експерт.

Нагадаємо, вранці 16 липня російські війська вдарили по Одесі ракетою з напрямку Ставропілля. Загорівся склад, поранення зазнала одна людина.

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