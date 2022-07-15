Резніков анонсував, коли Україна почне контрнаступальну кампанію

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про очікування, що Україна почне контрнаступальну кампанію цього року. Він також сподівається на отримання більшої кількості систем великої дальності, зокрема, американських РСЗВ HIMARS.

Міністр зауважив, що завдяки цій зброї втрати України суттєво скоротилися.

Про це Резніков розповів виданню Financial Times.

"Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", – сказав очільник Міноборони.

Він впевнений, що Україна отримає більше систем великої дальності, зокрема, американських HIMARS, які вже "змінили правила гри у війні".

"Україна використала їх (HIMARS – ред.) за останні три тижні для завдавання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину РФ", – поінформував Резніков.

Він зауважив, що західна зброя має більшу дальність дії і точніша, ніж стара українська артилерія радянських часів. Саме тому тепер втрати української армії суттєво скоротилися порівняно із травнем, коли втрати на Донбасі в середньому складали до 100 осіб на день.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що для контрнаступу Україні треба створити перевагу не тільки в особовому складі, а й в техніці, озброєнні та протиповітряних установках.

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