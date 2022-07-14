Що Україні потрібно для повноцінного контрнаступу: пояснює військовий експерт

Україні потрібно створити перевагу не тільки в особовому складі, а й в техніці, озброєні та протиповітряних установках. Тоді наша армія зможе йти у повноцінний контрнаступ.
Україні для того, щоб піти у контрнаступ, потрібно створити перевагу у кількості техніки, озброєнні та особовому складі.
Про це в етері ”24 каналу” повідомив військовий експерт Сергій Грабський.
“Перевага у озброєнні, техніці, протиповітряних установках повинна бути у два-три рази більше. Говорити про контрнаступ я б поки що не став. Хоча б до тих пір, поки у нас немає переваги у повітрі. Тому скупчення любої кількості бронетехніки буде дуже вразливим перед ударами з повітря”, - наголосив Сергій Грабський.
Він також додав, що беред визволенням всієї територіїї України від окупантів потрібно почати процес планування. Це стосується кількості озброєння, яка нам для цього потрібна, а також якості та кількості особового складу.
Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по ворожому пункту управління та складах окупантів на Миколаївщині.
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