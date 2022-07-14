Гучно відпочивав: в Одеській області чоловік застрелив хлопця

У селі Великий Дальник сталося вбивство. У чоловіка не витримали нерви і він вистрілив з мисливського нарізного карабіна в груди 19-річному хлопцю.

Трагедія трапилася, коли компанія молодиків гучно відпочивала по сусідству.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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З’ясувалося, що сусід зробив зауваження молодикам щодо порушення тиші і між ними почалася сварка. Обурений чоловік вистрілив з мисливського нарізного карабіна в бік одного з гостей сусіда, куля потрапила хлопцеві в грудну клітку.

Одесит помер на місці, а правопорушник зі зброєю зачинився в будинку.

Під час невідкладного обшуку в оселі правопорушника правоохоронці вилучили зброю, більше 30 патронів та інші речові докази, які направлені на експертизу.

Слідчі оголосили підозру і затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області школяр вбив жінку. Тепер йому загрожує термін.

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