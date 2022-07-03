Трагедія у Рівненській області: в річці втопилися дві дівчинки

Трагедія у Рівненській області: в річці втопилися дві дівчинки

У Вараському районі в річці Стир потонули дві дитини. Тіло однієї вже знайшли.

Усі обставини трагедії встановлюють працівники поліції.

Про нещасний випадок повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.

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"На спецлінію "101" надійшло повідомлення що в селі Бабка Вараського району потонуло двоє дітей (дівчатка) 2009 та 2010 років народження. Місцеві жителі знайшли та підняли на берег тіло дівчинки 2009 року народження. Пошуки другої дитини продовжуються", - йдеться у повідомленні.

У коментарях під публікацією місцеві обговорюють причину трагедії. Розповідають, що Стир зараз мілководний - дорослому по коліна або по пояс чи по груди, проте підводна течія дуже сильна.

Раніше стало відомо, що двоє хлопчиків 10 та 12 років потонули у піщаному кар'єрі поблизу села Сюрте Ужгородського району.

У Полтавській області втопилися двоє дев'ятирічних хлопчиків | Новини України

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