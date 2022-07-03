"Друга армія світу": окупант розповідає про п’яну стрілянину командирів та незаконний продаж техніки (аудіо)

Розвідка опублікувала розмову "ДНРівця" з матір'ю.

Розвідка України опублікувала розмову солдата так званої "армії ДНР" з матір'ю, де той розповідає про безлад, беззаконня та пияцтво командирів, приховування бойових втрат на війні.

Так, солдат говорить про дев’ятнадцятирічного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім, якого нещодавно вбили під час бою.

"Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація – велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув. Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в "ДНР" за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей Ставр грьобаний казав, шо ми всі тут здохнемо", - розповідає він.

Також, за словами "ДНРівця", так звані командири напідпитку відкрили стрілянину по своїм же зв’язківцям.

"Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались – тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири".

Нагадаємо, Арестович повідомив, коли Україна вдарить по Кримському мосту.

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