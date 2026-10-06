Графіки відключення світла в Україні 7 жовтня: де і коли не буде електроенергії (оновлено)

Відключення електроенергії / © Associated Press

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Доповнено додатковими матеріалами

У частині регіонів України 7 жовтня запроваджують цілодобові графіки відключень світла. Вимушені заходи пов’язані з наслідками російських обстрілів енергетичних об’єктів.

ТСН зібрав графік відключення світла по областях.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відключення світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий». Наразі відомо про такий графік:

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Група 1: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 2: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Група 3: 09:00-12:30

Група 4: 09:00-12:30

Група 5: 12:00-15:30

Група 6: 12:00-15:30

Група 7: 15:00-18:30

Група 8: 15:00-18:30

Група 9: 15:00-18:30

Група 10: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 11: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 12: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Група 13: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 14: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Група 15: 09:00-12:30

Група 16: 09:00-12:30

Група 17: 12:00-15:30

Група 18: 12:00-15:30

Група 19: 15:00-18:30

Група 20: 15:00-18:30

Група 21: 15:00-18:30

Група 22: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 23: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 24: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Група 25: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 26: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Група 27: 09:00-12:30

Група 28: 09:00-12:30

Група 29: 12:00-15:30

Група 30: 12:00-15:30

Група 31: 15:00-18:30

Група 32: 15:00-18:30

Група 33: 15:00-18:30

Група 34: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 35: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 36: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Група 37: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 38: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Група 39: 09:00-12:30

Група 40: 09:00-12:30

Група 41: 12:00-15:30

Група 42: 12:00-15:30

Група 43: 15:00-18:30

Група 44: 15:00-18:30

Група 45: 15:00-18:30

Група 46: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 47: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 48: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Група 49: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 50: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Група 51: 09:00-12:30

Група 52: 09:00-12:30

Група 53: 12:00-15:30

Група 54: 12:00-15:30

Група 55: 15:00-18:30

Група 56: 15:00-18:30

Група 57: 15:00-18:30

Група 58: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 59: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 60: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 7 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відкючення світла:

Графік відключення світла на Київщині 7 жовтня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 7 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 7 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго»:

Графік відключення світла на Сумщині 7 жовтня

Графіки відключення світла на Житомирщині

На Житомирщині 7 жовтня за вказівкою «Укренерго» протягом усієї доби діятимуть такі графіки відключення світла:

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Графік відключення світла на Житомирщині 7 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 7 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

Графік відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Черкащині

На Черкащині за розпорядженням НЕК «Укренерго» 7 жовтня від 00:00 до 24:00 застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1 15:00 — 17:00, 23:00 — 24:00

1.2 01:00 — 03:00, 15:00 — 17:00, 23:00 — 24:00

2.1 03:00 — 05:00, 15:00 — 17:00

2.2 05:00 — 07:00, 17:00 — 19:00

3.1 07:00 — 09:00, 17:00 — 19:00

3.2 07:00 — 09:00, 17:00 — 19:00

4.1 09:00 — 11:00, 19:00 — 21:00

4.2 09:00 — 11:00, 19:00 — 21:00

5.1 00:00 — 01:00, 11:00 — 13:00, 19:00 — 21:00

5.2 11:00 — 13:00, 21:00 — 23:00

6.1 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

6.2 13:00 — 15:00, 21:00 — 22:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 7 жовтня діятиме графік погодинних відключень електроенергії:

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Графіки відключення світла на Полтавщині 7 жовтня / © скриншот

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, за вказівкою НЕК «Укренерго» в деяких областях України 7 жовтня протягом усієї доби діятимуть обмеження електропостачання.

Також у Києві 6 жовтня запровадили стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Відповідну команду надала НЕК «Укренерго».

Раніше в «Укренерго» повідомили, що 6 жовтня погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть у частині регіонів України. Обмеження мають діяти від 15:00 до кінця доби.

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