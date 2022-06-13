Стік кров’ю і помер: в Одеській області батько зарізав сина ножем 

Поліцейські направили до суду обвинувачення жителю Кодимської громади у вбивстві сина.

Трагічна подія сталася у квітні в селищі Слобідка.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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"37-річний потерпілий прийшов до батьків у гості і зчепився з батьком через побутові непорозуміння. Літній чоловік не стерпів образ сина і вдарив його ножем під щелепу. Поранений помер від крововтрати. На етапі досудового слідства поліцейські з’ясували: сімейні чвари між сином і батьком виникали постійно і не раз доходили до рукоприкладства", - розповіли у поліції.

Досудове розслідування справи, розпочатої за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, правоохоронці завершили. Обвинувачення у скоєнні вбивства направлене до суду. Згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області донька зарізала свого батька.

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