За новим маршрутом: до Іспанії прибуло перше судно з українським зерном

За новим маршрутом: до Іспанії прибуло перше судно з українським зерном

Перше судно з українською кукурудзою прибуло в порт на північному заході Іспанії. Корабель йшов через Балтійське море.

Вранці понеділка, 13 червня, судно з 18-ма тисячами тонн української кукурудзи вранціприбуло в порт на північному заході Іспанії.

Про це повідомляє CNN.

Вантажне судно Alppila з кукурудзою, маршрут якого пролягав через Балтійське море, прибуло в іспанський порт Ла-Корунья має бути розвантажене до вівторка.

"Це перша партія українського зерна, яка досягла північного заходу Іспанії по морю, використовуючи новий морський маршрут, відкритий в Балтійському морі, щоб уникнути блокади російським флотом портів України на Чорному морі з початку війни", - заявили виробники кормів для тварин Agafac.

Зазначається, що кукурудза виїхала із Західної України у вантажівках до Польщі та Румунії, після чого зерно завантажили на корабель у польському порту Свіноуйсьце в Балтійському морі.

Нагадаємо, що країни-учасники Світової організації торгівлі (СОТ), серед яких Євросоюз та США, підписали спільну заяву щодо підтримки України, проти якої Кремль розв’язав неспровоковану війну.