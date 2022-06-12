Україна не повинна довіряти Путіну щодо "зелених" коридорів для вивезення зерна - німецький міністр

У Кремлі стверджують, що можуть надати "безпечний" прохід українським зерновозам через Чорне море в обмін на пом'якшення санкцій Заходу.

Україна не може розраховувати на те, що президент РФ Путін дотримається свого слова та забезпечить безпечний прохід для суден із зерном.

Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час візиту до Києва, пише Euractiv.

Джем Оздемір сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України", - сказав він.

"Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати та посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізниці та Дунай", – наголосив він, додавши, що Німеччина "не відступиться" у цьому питанні.

Німецький міністр також пообіцяв кошти, щоб активізувати зусилля вивезення української пшениці через Дунай. Гроші підуть на фінансування розширення лабораторних потужностей в Ізмаїлі, розташованому на березі річки неподалік румунського кордону, щоб мінімізувати час обороту суден на кордоні.

Нагадаємо, у жовтні Україні може не вистачити складів для зберігання врожаю.

Читайте також: