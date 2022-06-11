Шмигаль обговорив з міністром сільського господарства ФРН відновлення економіки і членство України в ЄС

Шмигаль обговорив з міністром сільського господарства ФРН відновлення економіки і членство України в ЄС

Прем’єр-міністр обговорив із Федеральним міністром продовольства та сільського господарства Німеччини питання розвитку українського малого і серернього бізнесу, а також кадидатства України і ЄС і запобігання продовольчій кризі у світі.

Денис Шмигаль також обговорив із Джемом Оздеміром роль Німеччини у відновленні України.

Про це премєр-міністр України повідомив у Facebook.

"Розповів про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості. Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки. Не менш важливо якомога швидше відновити інфраструктуру у звільнених регіонах, щоб забезпечити нормальну логістику та роботу підприємств. Розраховуємо, що Німеччина всебічно долучиться до відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили військову блокаду Росією українських портів і продовольчу кризу, яка загрожує світові внаслідок цього.

Шмигаль зазначив, що за попередніми оцінками, у жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю — для 10-15 млн тонн.

"Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", - зазначив прем’єр.

Очільник уряду також подякував Джему Оздеміру за його особисту підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Нагадаємо, уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.

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