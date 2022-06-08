Україна готується до збирання врожаю - Шмигаль

В Україні починається підготовка до збирання врожаю в умовах війни.

Посівна кампанія в Україні, попри повномасштабну війну, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у межах програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них – 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій.

Прем'єр-міністр повідомив, що зараз починається підготовка до збирання врожаю, та назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:

Перше, необхідність вивозу врожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур;

Друге, збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн;

Третє, забезпечення пального для аграріїв.

"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору врожаю", - повідомив він.

Нагадаємо, посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Україна має пояснювати країнам Африки та Азії як Росія винна у продовольчій кризі у світі.

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