Україна пропонує створити міжнародну організацію країн-експортерів зерна

Міністри сільського господарства обговорили на G7 підтримку України та захист продовольчої безпеки світу.

Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський заявив на відкритті конференції міністрів сільського господарства G7 у Штутгарті, повідомляє пресслужба Мінагро.

"Через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії і 3 млн тонн соняшникової макухи, а також інших культур. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче буде мати наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції", – зазначив Сольський.

Він підкреслив, що подорожчання вартості зернових тягне автоматичне збільшення цін на інші базові продовольчі продукти в усьому світі – хліб, молочну продукцію, м'ясо та яйця.

Микола Сольський запропонував обговорити створення впливової організації основних країн-постачальників зернових у світі, яка б реагувала на сучасні виклики і загрози продовольчій безпеці, у тому числі з боку Росії.

Україна бачить такі основні засади діяльності цієї організації:

встановлення граничних обсягів експорту зернових культур задля стабілізації цін і прогнозованості ринку;

розробка механізму щодо спрямування надмірних залишків с/г продукції на потреби "зеленого" сектору економіки;

застосування спільних обмежувальних заходів щодо недружніх дій імпортерів продовольства (особливо це стосуватиметься загороджувальних заходів третіх країн на імпорт продуктів переробки);

залишки зерна, що були законтрактовані третіми країнами, мають зберігатись у значній мірі в країнах-виробниках.

Федеральний міністр Німеччини Джем Оздемір також наголосив на терміновій потребі трансформації світових продовольчих систем – з боку виробництва та споживання, а також через вплив збройної агресії Росії.

Протягом найближчих днів міністри сільського господарства G7 мають напрацювати спільні стійкі рішення, які дозволять забезпечити глобальну продовольчу безпеку та створити стабільну економічну основу для фермерів.

Нагадаємо, у тилу аграрії засівають землю насінням з Європи.

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