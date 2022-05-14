Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна

Министры сельского хозяйства обсудили на G7 поддержку Украины и защиту продовольственной безопасности мира.
Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.
Об этом министр агрополитики Николай Сольский заявил на открытии конференции министров сельского хозяйства G7 в Штутгарте, сообщает пресс-служба Минагро.
"Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет мировой продовольственный кризис и рост инфляции", – отметил Сольский.
Он подчеркнул, что подорожание стоимости зерновых влечет автоматическое увеличение цен на другие базовые продовольственные продукты по всему миру – хлеб, молочную продукцию, мясо и яйца.
Николай Сольский предложил обсудить создание влиятельной организации основных стран-поставщиков зерновых в мире, которая реагировала бы на современные вызовы и угрозы продовольственной безопасности, в том числе со стороны России.
Украина видит следующие основные принципы деятельности этой организации:
- установление предельных объемов экспорта зерновых культур для стабилизации цен и прогнозируемости рынка;
- разработка механизма по направлению избыточных остатков с/х продукции на нужды "зеленого" сектора экономики;
- применение совместных ограничительных мер по недружественным действиям импортеров продовольствия (особенно это касается заградительных мер третьих стран на импорт продуктов переработки);
- остатки зерна, законтрактованные третьими странами, должны храниться в значительной степени в странах-производителях.
Федеральный министр Германии Джем Оздемир также отметил срочную потребность трансформации мировых продовольственных систем – со стороны производства и потребления, а также из-за влияния вооруженной агрессии России.
В ближайшие дни министры сельского хозяйства G7 должны наработать общие устойчивые решения, которые позволят обеспечить глобальную продовольственную безопасность и создать стабильную экономическую основу для фермеров.
Напомним, в тылу аграрии засевают землю семенами из Европы.
Читайте также:
- "Отвратительная форма войны": в Германии осудили кражу Россией украинского зерна
- "Если у вас есть сердце к людям": в ООН призвали Путина разблокировать украинские порты
- "Украденное никогда не приносило счастья": Кулеба об украинском зерне в Сирии