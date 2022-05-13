"Отвратительная форма войны": в Германии осудили кражу Россией украинского зерна

В Германии осудили кражу Россией украинского зерна.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир назвал действия РФ "отвратительной формой войны".

Об этом он сказал на встрече стран G7, Украины, Евросоюза, ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает AFP.

Он отметил, что Путин беззастенчиво ворует украинские запасы зерна или заставляет фермеров за бесценок его продавать, угрожая физической расправой. Эти действия он тоже назвал экономической войной.

"Это особенно отвратительная форма войны, которую ведет Россия", – сказал Оздемир.

Напомним, МИД резко осудил поставки Россией похищенного украинского зерна в Сирию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию, что российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

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