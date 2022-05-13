"Украденное никогда не приносило счастья": Кулеба об украинском зерне в Сирии

"Украденное никогда не приносило счастья": Кулеба об украинском зерне в Сирии

МИД резко осудил поставки Россией похищенного украинского зерна в Сирию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию, что российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба назвал Россию тройным преступником: она разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию.

"Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – заявил министр иностранных дел.

Глава МИД напомнил, что ранее благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного отказались Египет и Ливан. МИД Украины предупредил также других стран-потребителей, что партии продающего РФ зерна могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.

Министерство иностранных дел категорически осуждает действия РФ по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев.

"Своими действиями Россия в очередной раз доказывает свою преступную сущность страны-мародера", — отмечают в ведомстве.

По информации украинского правительства, оккупанты уже похитили по меньшей мере 400-500 тыс. т зерна на сумму свыше 100 млн. долларов США. Практически все корабли, выходящие с зерном из оккупированного Севастополя, перевозят украденную украинскую продукцию.

Воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства.

МИД призывает международное сообщество усиливать экономические санкции, чтобы прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины, предотвратить гуманитарную катастрофу и ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

Ранее сообщалось, что оккупанты под руководством ФСБ вывезли в Крым 500 тысяч тонн зерна.

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