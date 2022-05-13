"Евровидение-2022": как участники второго полуфинала поддержали Украину

Даже несмотря на то, что Украина выступала в первом полуфинале "Евровидения-2022", участники второго полуфинала не стояли в стороне.

Они словом и делом поддерживают украинцев и хотят, чтобы война закончилась.

В частности, это сделали участники от Грузии, Эстонии и Чехии таким образом, чтобы не нарушить правила международного конкурса.

Представитель от Грузии группу Circus Mircus во время голосования держали большой сине-желтый флаг Украины, на котором была изображена ракета, перечеркнутая красным крестом. Впрочем, они и в конце своего выступления придумали, как выразить слова поддержки украинцам. Музыканты выкрикнули известную фразу "make love, not war", что в переводе означает "занимайтесь любовью, а не войной".

Фото: скриншот из прямой трансляции "Евровидение-2022"

Участники конкурса от Чехии коллектив We Are Domi также принесли флаг Украины. Правда, развернули его в их "грин-руме". А вот во время эфира одна из участниц команды группы надела футболку, на которой была надпись "нет войне".

Фото: скриншот из прямой трансляции "Евровидение-2022"

Представитель от Эстонии Стефан надел на жакет сине-желтую ленту, которую он не снимал ни во время прямого эфира, ни во время пресс-конференции.

Фото: скриншот из прямой трансляции "Евровидение-2022"

Напомним, участники разных стран активно поддерживают украинцев. Артисты приходят на торжественные мероприятия с сине-желтыми флагами, выражают слова поддержки, выкрикивают "Слава Украине" и все вместе поют песню Kalush Orchestra — Stefania.

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