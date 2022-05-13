"Євробачення-2022": як учасники другого півфіналу підтримали Україну

Навіть попри те, що Україна виступала у першому півфіналі "Євробачення-2022", учасники другого півфіналу не стояли осторонь.

Вони словом та ділом підтримують українців та бажають, аби війни закінчилася.

Зокрема, це зробили учасники від Грузії, Естонії та Чехії таким чином, аби не порушити правил міжнародного конкурсу.

Представник від Грузії гурт Circus Mircus під час голосування тримали чималий синьо-жовтий прапор України, на якому була зображена ракета, перекреслена червоним хрестом. Утім, вони й під кінець свого виступу вигадали, як висловити слова підтримки українцям. Музиканти вигукнули відому фразу "make love, not war", що в перекладі означає – "займайтеся коханням, а не війною".

Фото: скріншот з прямої трансляції "Євробачення-2022"

Учасники конкурсу від Чехії колектив We Are Domi також принесли прапор України. Щоправда, розгорнули його у їхньому "грін-румі". А от під час ефіру одна з учасниць команди гурту одягла футболку, на якій був напис "ні війні".

Фото: скріншот з прямої трансляції "Євробачення-2022"

Представник від Естонії Стефан одягнув на жакет синьо-жовту стрічку, яку він не знімав ні під час прямого ефіру, ні під час пресконференції.

Фото: скріншот з прямої трансляції "Євробачення-2022"

Нагадаємо, учасники різних країн активно підтримують українців. Артисти приходять на урочисті заходи з синьо-жовтими стягами, висловлюють слова підтримки, вигукують "Слава Україні" та усі разом співають пісню Kalush Orchestra — Stefania.

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