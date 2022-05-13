На Херсонщині окупанти обстріляли евакуаційну колону мирних мешканців: постраждала дитина - Вілкул

Вимушені переселенці виїжджали з Херсонської області, з боку Берислава, коли їх накрив вогонь російської артилерії.

У четвер, 12 травня, евакуаційну колону мирних мешканців, які покидали свої домівки через війну розв'язану Кремлем, російські окупанти обстріляли із артилерії. Внаслідок обстрілу постраждала жінка та дитина.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, російські військові ще зранку затримали близько тисячі автомобілів із мирними жителями, які хотіли покинути тимчасово окуповану територію Херсонської області.

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"О 16:00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території, в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару. Від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження. Разом з жінкою 1954 року народження вона зазнала осколкових поранень", - повідомив Вілкул.

Пораненим надали необхідну допомогу, жінку довелося госпіталізувати до одного із медичних закладів Кривого Рогу.

Нагадаємо, напередодні на Луганщині російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт.

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