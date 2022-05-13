Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення

Дата публікації
Перегляди
639
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович не береться прогнозувати, скільки ще триватиме війна.

Але він переконаний, що росіяни вичерпують свої сили, необхідні для наступу.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Невідомо скільки триватиме війна. Можу сказати напевно, що Росія проводить останній або передостанній наступ оперативного рівня в найближчі декілька місяців у цьому конфлікті. Він зараз закінчується. Здихають в районі Ізюма. І це все", — зазначив Арестович.

Далі, за його словами, активні бойові дії змінить позиційна війна зі спробами росіян накопичити сили і знову піти в якийсь оперативний наступ.

"Але для цього необхідні декілька місяців точно. Хоча резерви у них є — десь 15 БТГ", — говорить представник Офісу президента.

Арестович визнав, що інколи помиляється у прогнозах, але вважає, що причина цьому — жахливий ідіотизм російського командування.

"Вони можуть і їх (15 БТГ резерву. — Ред.) кинути в бій. Але більшого ідіотизму не знайдеш в історії. Але після цього точно все. "Позиційка". Вони не можуть наступати, бо у них вже немає сил, ми не можемо наступати, бо у нас ще немає сил. Ситуація, схожа з тією, яка була від 2015 року, тільки фронт не 500 км, а 1300. Але тоді було два "Мінська", як гирі на ногах і не було західної допомоги", — підсумував радник керівника ОП.

Раніше Олексій Арестович розповів про "нову Чорнобаївку" і ситуацію на фронтах.

Читайте також:

"Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі" - звернення Зеленського за 12 травня

"Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі" - звернення Зеленського за 12 травня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація