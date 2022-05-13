Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення

Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович не береться прогнозувати, скільки ще триватиме війна.

Але він переконаний, що росіяни вичерпують свої сили, необхідні для наступу.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Невідомо скільки триватиме війна. Можу сказати напевно, що Росія проводить останній або передостанній наступ оперативного рівня в найближчі декілька місяців у цьому конфлікті. Він зараз закінчується. Здихають в районі Ізюма. І це все", — зазначив Арестович.

Далі, за його словами, активні бойові дії змінить позиційна війна зі спробами росіян накопичити сили і знову піти в якийсь оперативний наступ.

"Але для цього необхідні декілька місяців точно. Хоча резерви у них є — десь 15 БТГ", — говорить представник Офісу президента.

Арестович визнав, що інколи помиляється у прогнозах, але вважає, що причина цьому — жахливий ідіотизм російського командування.

"Вони можуть і їх (15 БТГ резерву. — Ред.) кинути в бій. Але більшого ідіотизму не знайдеш в історії. Але після цього точно все. "Позиційка". Вони не можуть наступати, бо у них вже немає сил, ми не можемо наступати, бо у нас ще немає сил. Ситуація, схожа з тією, яка була від 2015 року, тільки фронт не 500 км, а 1300. Але тоді було два "Мінська", як гирі на ногах і не було західної допомоги", — підсумував радник керівника ОП.

Раніше Олексій Арестович розповів про "нову Чорнобаївку" і ситуацію на фронтах.

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