У США сенатор-"улюбленець" росЗМІ заблокував законопроєкт про $40 млрд Україні

У США сенатор-"улюбленець" росЗМІ заблокував законопроєкт про $40 млрд Україні

Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував голосування в Сенаті про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 40 млрд доларів.

Це означає, що документ не схвалять цього тижня і процедура затягнеться на довший час.

Про це пишуть CNN і The Washington Post.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер республіканців Мітч Макконнел вийшли на зал Сенату, щоб домогтися швидкого ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на 40 мільярдів доларів.

Швидке проходження законопроєкту одноосібно заблокував сенатор Республіканської партії Ренд Пол з Кентуккі.

Відповідно до правил, Сенату потрібна одностайна згода усіх сенаторів для переходу до остаточного голосування. Через його протидію Сенат має пройти через усі звичайні процедури.

Ренд Пол вимагав додати до законопроєкту вимогу про призначення генерального інспектора, який контролював би витрати коштів. Для такої правки потрібне повторне голосування у Палаті представників.

"Моя присяга — це конституція США, а не будь-яка іноземна держава, і незалежно від того, наскільки співчутливою є ця справа, я дбаю про національну безпеку Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США", — сказав Пол у своєму виступі.

Лідер більшості Чак Шумер зазначив, що "сенатор з Кентуккі, очевидно, не хоче допомагати Україні".

"Все, чого він досягне своїми діями — це відкласти цю допомогу. Не зупинити її", — зазначив Шумер.

Зверніть увагу, що йдеться не про програму ленд-ліз, яку США і президент Байден схвалили повністю.

Зазначимо, що сенатора-республіканця і прихильника експрезидента США Трампа Ренда Пола полюбляють цитувати росЗМІ. Зокрема, Пол виступав проти вступу України до НАТО, адже це "червона лінія" для Кремля. За словами скандального сенатора, вторгнення РФ до України "є невиправданим", але "має певні причини" — те, що Україна колись входила до склалу СРСР.

Своєю чергою, колеги розкритикували Пола, що він поширює пропагандистські твердження Путіна.

Нагадаємо, 10 травня Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану Росією війну на суму майже 40 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський подякував народові Америки та друзям у Конгресі за це рішення.

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