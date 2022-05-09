Історичне рішення: Байден підписав закон про ленд-ліз для України

У день, коли Росія святкує "День побєди", президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Повна назва законопроєкту The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

Про це повідомили в Білому домі.

Варто зазначити, підписанню документа передувала процедура з ухвалення закону в сенаті США та Палаті представників США. Так, 7 квітня сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни (ленд-лізу).

Пізніше, 28 квітня, Палата представників США затвердила закон про ленд-ліз для України. Як пояснили це рішення сенатори, підтримали пропозицію, оскільки українські захисники довели, що можуть відбиватися від російських військ та показують справжній героїзм у боротьбі з ворогом.

Ленд-ліз: що це за програма?

Програма ленд-ліз - це допомога, яку США надавали союзникам антигітлерівської коаліції в період від 1941 до 1945 років. Її можна перекласти з англійської мови як "давати в борг і в оренду" (Lend Lease). В США тоді надали країнам Європи близько 60 млрд доларів допомоги. На нинішні ціни ця сума складає 700 млрд доларів.

На думку керівника "Центру військово-правових досліджень" Олександра Мусієнка, що цей закон має чотири головні переваги для України:

скорочення терміну надання військової допомоги;

розширення тієї допомоги, яка надається Сполученими Штатами;

допомога Україні стане пріоритетним завданням в оборонній та безпековій сферах США;

Україна у перспективі зможе отримувати будь-яку зброю, на яку подаватиме запит.

Як вважають багато експертів, запровадження програми про ленд-ліз зможе сильно спростити бюрократичну тяганину в наданні США допомоги Україні, як це відбувається нині. Адже зараз будь-які процеси з постачання зброї проходять через різних американських чиновників, що значно гальмує весь процес. На думку експертів, для самих США ленд-ліз також корисний, оскільки ця програма позитивно вплине на американську економіку та підніме рейтинг очільника США Джо Байдена.

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