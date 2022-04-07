Сенат США ухвалив закон про ленд-ліз, що прискорить передавання зброї Україні

Це дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, що передбачають, що країни-отримувачі повинні повернути гроші США пізніше.

Сенат Сполучених Штатів одноголосно проголосував за важливий закон про відродження програми часів Другої світової війни.. Це дасть можливість президенту США Джо Байдену ефективніше відправляти Україні зброю для захисту від агресії РФ.

Також читайте Екскомандувач збройних сил США Бен Годжес повідомив, яку зброю треба надати Україні для боротьбі проти РФ

Про це повідомляє Politico.

Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року, як відомо, прискорить передачу критично важливого військового обладнання та інших життєво важливих предметів постачання в Україну, скоротивши бюрократичну тяганину.

Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, розглядалася як зміна гри в конфлікті, оскільки вона дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє застосовувалася під час найбільшого глобального конфлікту 20-го століття — це ще одна ознака того, що США та їх союзники в Європі вважають, що вторгнення Росії становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку.

Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна тепер може виграти боротьбу з російськими загарбниками.

У короткій промові на залі Сенату в середу ввечері лідер більшості Чак Шумер назвав масові вбивства «чистим злом», додавши, що російські війська здійснюють «геноцид» в Україні.

"Коли ми вбиваємо невинних мирних жителів через те, хто вони є, чи то їхня релігія, раса чи національність, це є геноцидом, і пан Путін винен у цьому", – сказав Шумер.

Як відомо, Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, як відомо, прискорить передачу важливого військового обладнання та інших важливих поставок в Україну шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять США пізніше.

Нагадаємо, що Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти агресивної Росії. Якщо цього не станеться, то це буде сигналом для РФ, що можна розпочинати нову криваву хвилю війни. Про це у відеозверненні вночі 7 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.