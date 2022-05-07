Ленд-ліз - це ще одне підтвердження рішення США бути партнерами України у цій перемозі - Резніков

Ленд-ліз - це ще одне підтвердження рішення США бути партнерами України у цій перемозі - Резніков

Міністр оборони нагадав, що прийняття Штатами рішення вступити у Другу світову війну проти Німеччини змінило хід історії.

Ленд-ліз - це ще одне підтвердження рішення Сполучених Штатів Америки бути партнерами України у цій перемозі.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ленд-ліз - це ще одне підтвердження прийняття рішення у Білому домі, у Капітолії, що вони принципово хочуть бути нашими партнерами у цій перемозі. Це принциповий момент", - наголосив він.

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Резніков нагадав, що прийняття Штатами рішення вступити у Другу світову війну проти Німеччини змінило хід історії.

"Тоді Черчилль переконав США, що вони мають вступити у цю війну, а сьогодні Володимир Зеленський переконав... Тому ленд-ліз, хоч і без відправки військових на територію України..., - це по суті участь у цій війні і налаштованість на перемогу, адже прагматизм американців нам з вами відомий. Вони точно хочуть перемогти", - зазначив міністр.

Він додав, що остаточний текст ленд-лізу стане відомий вже після того, як його підпише президент США.

Однак, за словами очільника Міноборони, левова його частка включає озброєння, а решта - фінансування, соціально-гуманітарну допомогу, включно з товарами подвійного призначення.

"Але головне - це дуже великий обсяг... Для них буде "маркою успіху", що саме ця зброя воювала проти армії, яка вважалася другою армією світу", - вважає він.

Міністр уточнив, що Україна отримала від США вже 3,4 млрд доларів допомоги.

"30 млрд доларів очікуваних грошей на ленд-ліз, я думаю, що це серйозна буде допомога, тому що ми отримаємо те, що нам потрібно", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден анонсував черговий пакет допомоги Україні.

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