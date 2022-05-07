Байден анонсував черговий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Байден анонсував черговий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

США продовжують надавати рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну.

Президент США Джозеф Байден заявив про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.

Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.

"Сьогодні США продовжують надавати рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну. Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", — написав він.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України в символічну для Росії дату — 9 травня.

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