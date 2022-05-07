Байден анонсував черговий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

США продовжують надавати рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну.
Президент США Джозеф Байден заявив про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.
Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.
"Сьогодні США продовжують надавати рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну. Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", — написав він.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України в символічну для Росії дату — 9 травня.
Читайте також:
- "Черчілль нашого часу": Зеленський провів онлайн-зустріч з Джорджем Бушем
- Слідом за Анджеліною Джолі: Джилл Байден полетіла на зустріч із українськими біженцями
- Шольц та Байден під час розмови домовилися не визнавати легітимність зміни кордонів України Росією