Помер актор із культового серіалу "Друзі"

Майк Хагерті, який здобув популярність завдяки ролі містера Тригера в комедійному серіалі.

Американський актор Майк Хагерті, який був найбільше відомий за своєю роллю у культовому комедійному серіалі "Друзі", помер у віці 67 років.

Про це у п'ятницю, 6 травня, повідомила його колега, актриса Бріджіт Еверетт у Twitter.

"З великим сумом сім'я Хагерті оголосила про його смерть учора в Лос-Анджелесі", - йдеться у заяві актриси Еверетт.

Причина смерті не уточнюється.

"Улюблений характерний актор, його любов до рідного міста Чикаго та родини були наріжними каменями його життя", - додала у зворушливому некролозі колега покійного актора.

Our beloved Mike Hagerty pic.twitter.com/TUyytuHeQP — Bridget Everett (@bridgeteverett) May 6, 2022

Майк Хагерті здобув популярність завдяки ролі керуючого будинком містера Тригера в надзвичайно популярному серіалі "Друзі", який розповідає про про життя шістьох приятелів із нью-йоркського району Манхеттен.

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Серіал транслювався телекомпанією NBC з вересня 1994 року до травня 2004 року. Усього було знято 236 епізодів. Серіал отримав шість премій "Еммі" та один "Золотий глобус".

Нагадаємо, торік у Москві помер російський актор Дмитро Гуменецький, який відомий за роллю бандита Шмідта в культовому серіалі "Бригада". Йому було 49 років і останнім часом він боровся з онкологічним захворюванням.

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