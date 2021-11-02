Помер актор культового серіалу "Бригада"

49-річний Дмитро Гуменецький кілька років боровся з онкологічним захворюванням.

У Москві помер російський актор Дмитро Гуменецький, який відомий за роллю бандита Шмідта в культовому серіалі "Бригада". Йому було 49 років і останнім часом він боровся з онкологічним захворюванням.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією видання, популярний актор помер в одному із госпісів російської столиці.

Перед тим, як зробити успішну кар’єру в кіно, Дмитро Гуменецький служив у спецназі внутрішніх військ, пройшов кілька гарячих точок, зокрема, на Північному Кавказі, та дослужився до майора.

У відомому російському серіалі про “бандитські дев’яності” він зіграв роль Шмідта — охоронця Саші Білого.

У 2016 році Гуменецького було засуджено на вісім років колонії суворого режиму за зберігання 280 кілограмів концентрату спайсу. У квітні 2021 року вийшов на волю з рязанської колонії щодо умовно-дострокового звільнення (УДВ) через хворобу.

Нагадаємо, раніше у віці 88 років помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо.

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