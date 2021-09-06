Помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо

Йому було 88 років.

Стало відомо про смерть легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо.

Його не стало у віці 88 років. Смерть культового актора підтвердив його адвокат, він також зазначив, що артист помер сьогодні, 6 вересня. Про це повідомляє AFP:

#BREAKING French actor Jean-Paul Belmondo has died: lawyer to AFP pic.twitter.com/SKOyJOWdfF — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2021

Зазначимо, що Жан-Поль Бельмондо був культовим французьким актором театру і кіно. Він дебютував у кіно 1957 року. Найбільшу славу йому принесла роль аморального прихильника Гамфрі Богарта в маніфесті французької "нової хвилі" - картині "На останньому диханні", яка вийшла на екрани 1960-го року.

Жан-Поль Бельмондо в молодості / Getty Images

Свої найкращі ролі він зіграв у режисерів французької "нової хвилі": Годара ("Жінка є жінка", 1961), Луї Маля ("Злодій", 1967), Франсуа Трюффо ("Сирена з "Міссісіпі", 1969) , Клода Шаброля ("Доктор Пополь", 1972), Алена Рене ("Стависьки", 1974).

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