Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Ему было 88 лет.

Стало известно о смерти легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо.

Его не стало в возрасте 88 лет. Смерть культового актера подтвердил его адвокат, он также отметил, что артиста не стало сегодня, 6 сентября. Об этом сообщает AFP:

#BREAKING French actor Jean-Paul Belmondo has died: lawyer to AFP pic.twitter.com/SKOyJOWdfF — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2021

Отметим, что Жан-Поль Бельмондо был культовым французским актером театра и кино. Он дебютировал в кино в 195 году. Наибольшую известность ему принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в манифесте французской "новой волны" - картине "На последнем дыхании", которая вышла на экраны 1960-м.

Жан-Поль Бельмондо в молодости / Getty Images

Свои лучшие роли он сыграл у режиссеров французской "новой волны": Годара ("Женщина есть женщина", 1961), Луи Маля ("Вор", 1967), Франсуа Трюффо ("Сирена с" Миссисипи", 1969), Клода Шаброля ("Доктор Пополь", 1972), Алена Рене ("Стависки", 1974).

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