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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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42
Время на прочтение
3 мин

Пирог, рогалики или тертое печенье — что приготовить из варенья

Даже несколько ложек варенья могут стать основой для вкусной домашней выпечки. Выбирайте рецепт по вкусу — и вместо открытой банки в холодильнике будете ароматный пирог, рогалики или печенье к чаю.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Варенье.

Варенье.

В холодильнике осталась открытая банка варенья? Не спешите выбрасывать сладкую заготовку — она станет отличной начинкой для домашней выпечки. Это простые рецепты из доступных ингредиентов, которые помогут использовать остатки варенья и порадовать родных ароматной выпечкой к чаю.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта домашней выпечки с вареньем.

Для пирогов, рогаликов и печенья можно использовать разные виды варенья. Яблочное отлично сочетается с корицей и подходит почти для любой домашней выпечки. Сливовое лучше всего подходит в песочном тесте и тертом печенье, а абрикосовое придает нежный фруктовый вкус пирогам и рогаликам. Вишневое варенье станет удачным выбором для тех, кто любит сладкую выпечку с приятной кислинкой, а смородиновое будет хорошо подходить к тертому печенью и открытым пирогам.

Если варенье слишком редкое, его можно немного уварить на слабом огне или добавить небольшое количество крахмала, чтобы начинка не вытекала во время выпечки. А если оно очень сладкое, следует уменьшить количество сахара в тесте, чтобы вкус десерта был сбалансированным.

Пирог на скорую руку

Ингредиенты:

  • мука — 300 г

  • яйца — 2 шт

  • сахар — 100 г

  • сливочное масло — 100 г

  • сметана — 2 ст. л.

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • варенье — 250-300 г

  • ванильный сахар

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром. Добавить яйца и сметану, перемешать до однородности.

  2. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком липким.

  3. Отделите примерно треть теста, заверните и положите в морозилку на 20–30 мин.

  4. Оставшееся тесто распределите в форме для выпечки, сформировав небольшие бортики. Выложите варенье ровным слоем.

  5. Охлажденную часть теста натрите сверху на большой терке.

  6. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 30–40 мин.

Рогалики с вареньем и

Ингредиенты:

  • мука — 350 г

  • сливочное масло — 150 г

  • сметана — 150 г

  • сахар — 2 ст. л

  • разрыхлитель — 1 ч. л

  • густое варенье — 150-200 г

  • сахарная пудра

Приготовление:

  1. Смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и перетрите смесь руками в крошку.

  2. Добавьте сметану и быстро замесите тесто. Заверните его и положите в холодильник на 30 мин.

  3. Разделите тесто на две части. Каждую раскатайте в круглый пласт толщиной примерно 3 мм.

  4. Разрежьте каждый круг на 8 треугольников. На широкую часть каждого выложите немного варенья, не доходя до краев. Сверните треугольники от широкого края к узкому, формируя рогалики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

  5. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20–25 мин.

Тертое печенье с вареньем

Ингредиенты:

  • мука — 350 г

  • сливочное масло или маргарин для выпечки — 200 г

  • яйцо — 1 шт

  • сахар — 100 г

  • разрыхлитель — 1 ч. л

  • ванильный сахар — 1 ч. л

  • густое варенье — 250 г

Приготовление:

  1. Мягкое масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое песочное тесто.

  2. Разделите его на две неравные части: примерно две трети и одну треть. Меньшую часть уложите в морозильную камеру на 30–40 мин.

  3. Большую часть теста распределите по дну формы, застеленной пергаментом. Сверху равномерно нанесите варенье.

  4. Замороженное тесто натрите на большой терке поверх начинки.

  5. Выпекайте в разогретой до 180 C духовке 30–35 мин.

Напомним, мы делились рецептом варенья из айвы.

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