Варенье.

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В холодильнике осталась открытая банка варенья? Не спешите выбрасывать сладкую заготовку — она станет отличной начинкой для домашней выпечки. Это простые рецепты из доступных ингредиентов, которые помогут использовать остатки варенья и порадовать родных ароматной выпечкой к чаю.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта домашней выпечки с вареньем.

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Для пирогов, рогаликов и печенья можно использовать разные виды варенья. Яблочное отлично сочетается с корицей и подходит почти для любой домашней выпечки. Сливовое лучше всего подходит в песочном тесте и тертом печенье, а абрикосовое придает нежный фруктовый вкус пирогам и рогаликам. Вишневое варенье станет удачным выбором для тех, кто любит сладкую выпечку с приятной кислинкой, а смородиновое будет хорошо подходить к тертому печенью и открытым пирогам.

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Если варенье слишком редкое, его можно немного уварить на слабом огне или добавить небольшое количество крахмала, чтобы начинка не вытекала во время выпечки. А если оно очень сладкое, следует уменьшить количество сахара в тесте, чтобы вкус десерта был сбалансированным.

Пирог на скорую руку

Ингредиенты:

мука — 300 г

яйца — 2 шт

сахар — 100 г

сливочное масло — 100 г

сметана — 2 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

варенье — 250-300 г

ванильный сахар

Приготовление:

Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром. Добавить яйца и сметану, перемешать до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком липким. Отделите примерно треть теста, заверните и положите в морозилку на 20–30 мин. Оставшееся тесто распределите в форме для выпечки, сформировав небольшие бортики. Выложите варенье ровным слоем. Охлажденную часть теста натрите сверху на большой терке. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 30–40 мин.

Рогалики с вареньем и

Ингредиенты:

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мука — 350 г

сливочное масло — 150 г

сметана — 150 г

сахар — 2 ст. л

разрыхлитель — 1 ч. л

густое варенье — 150-200 г

сахарная пудра

Приготовление:

Смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и перетрите смесь руками в крошку. Добавьте сметану и быстро замесите тесто. Заверните его и положите в холодильник на 30 мин. Разделите тесто на две части. Каждую раскатайте в круглый пласт толщиной примерно 3 мм. Разрежьте каждый круг на 8 треугольников. На широкую часть каждого выложите немного варенья, не доходя до краев. Сверните треугольники от широкого края к узкому, формируя рогалики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20–25 мин.

Тертое печенье с вареньем

Ингредиенты:

мука — 350 г

сливочное масло или маргарин для выпечки — 200 г

яйцо — 1 шт

сахар — 100 г

разрыхлитель — 1 ч. л

ванильный сахар — 1 ч. л

густое варенье — 250 г

Приготовление:

Мягкое масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое песочное тесто. Разделите его на две неравные части: примерно две трети и одну треть. Меньшую часть уложите в морозильную камеру на 30–40 мин. Большую часть теста распределите по дну формы, застеленной пергаментом. Сверху равномерно нанесите варенье. Замороженное тесто натрите на большой терке поверх начинки. Выпекайте в разогретой до 180 C духовке 30–35 мин.

Напомним, мы делились рецептом варенья из айвы.

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