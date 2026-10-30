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Пирог, рогалики или тертое печенье — что приготовить из варенья
Даже несколько ложек варенья могут стать основой для вкусной домашней выпечки. Выбирайте рецепт по вкусу — и вместо открытой банки в холодильнике будете ароматный пирог, рогалики или печенье к чаю.
В холодильнике осталась открытая банка варенья? Не спешите выбрасывать сладкую заготовку — она станет отличной начинкой для домашней выпечки. Это простые рецепты из доступных ингредиентов, которые помогут использовать остатки варенья и порадовать родных ароматной выпечкой к чаю.
ТСН.ua подготовил три простых рецепта домашней выпечки с вареньем.
Для пирогов, рогаликов и печенья можно использовать разные виды варенья. Яблочное отлично сочетается с корицей и подходит почти для любой домашней выпечки. Сливовое лучше всего подходит в песочном тесте и тертом печенье, а абрикосовое придает нежный фруктовый вкус пирогам и рогаликам. Вишневое варенье станет удачным выбором для тех, кто любит сладкую выпечку с приятной кислинкой, а смородиновое будет хорошо подходить к тертому печенью и открытым пирогам.
Если варенье слишком редкое, его можно немного уварить на слабом огне или добавить небольшое количество крахмала, чтобы начинка не вытекала во время выпечки. А если оно очень сладкое, следует уменьшить количество сахара в тесте, чтобы вкус десерта был сбалансированным.
Пирог на скорую руку
Ингредиенты:
мука — 300 г
яйца — 2 шт
сахар — 100 г
сливочное масло — 100 г
сметана — 2 ст. л.
разрыхлитель — 1 ч. л.
варенье — 250-300 г
ванильный сахар
Приготовление:
Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром. Добавить яйца и сметану, перемешать до однородности.
Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком липким.
Отделите примерно треть теста, заверните и положите в морозилку на 20–30 мин.
Оставшееся тесто распределите в форме для выпечки, сформировав небольшие бортики. Выложите варенье ровным слоем.
Охлажденную часть теста натрите сверху на большой терке.
Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 30–40 мин.
Рогалики с вареньем и
Ингредиенты:
мука — 350 г
сливочное масло — 150 г
сметана — 150 г
сахар — 2 ст. л
разрыхлитель — 1 ч. л
густое варенье — 150-200 г
сахарная пудра
Приготовление:
Смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и перетрите смесь руками в крошку.
Добавьте сметану и быстро замесите тесто. Заверните его и положите в холодильник на 30 мин.
Разделите тесто на две части. Каждую раскатайте в круглый пласт толщиной примерно 3 мм.
Разрежьте каждый круг на 8 треугольников. На широкую часть каждого выложите немного варенья, не доходя до краев. Сверните треугольники от широкого края к узкому, формируя рогалики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте при температуре 180°C в течение 20–25 мин.
Тертое печенье с вареньем
Ингредиенты:
мука — 350 г
сливочное масло или маргарин для выпечки — 200 г
яйцо — 1 шт
сахар — 100 г
разрыхлитель — 1 ч. л
ванильный сахар — 1 ч. л
густое варенье — 250 г
Приготовление:
Мягкое масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое песочное тесто.
Разделите его на две неравные части: примерно две трети и одну треть. Меньшую часть уложите в морозильную камеру на 30–40 мин.
Большую часть теста распределите по дну формы, застеленной пергаментом. Сверху равномерно нанесите варенье.
Замороженное тесто натрите на большой терке поверх начинки.
Выпекайте в разогретой до 180 C духовке 30–35 мин.
Напомним, мы делились рецептом варенья из айвы.