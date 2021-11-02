Умер актер культового сериала "Бригада"

49-летний Дмитрий Гуменецкий несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

В Москве скончался российский актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли бандита Шмидта в культовом сериале "Бригада". Ему было 49 лет, в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, популярный актер скончался в одном из хосписов российской столицы.

Прежде чем сделать успешную карьеру в кино, Дмитрий Гуменецкий служил в спецназе внутренних войск, прошел несколько горячих точек, в частности, на Северном Кавказе, и дослужился до майора.

В известном российском сериале о "бандитских девяностых" он сыграл роль Шмидта — телохранителя Саши Белого.

В 2016 году Гуменецкий был осужден на восемь лет колонии строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса. В апреле 2021 года вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) по болезни.

Напомним, ранее в возрасте 88 лет скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

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