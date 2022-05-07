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Умер актер из культового сериала "Друзья"

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Умер актер из культового сериала "Друзья"

скриншот с видео

Майк Хагерти получил известность благодаря роли мистера Триггера в комедийном сериале.

Американский актер Майк Хагерти, наиболее известный по своей роли в культовом комедийном сериале "Друзья", умер в возрасте 67 лет.

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила его коллега, актриса Бриджит Эверетт в Twitter.

"С большой печалью семья Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе", — говорится в заявлении актрисы Эверетт.

Причина смерти не уточняется.

"Любимый характерный актер, его любовь к родному Чикаго и семье были краеугольными камнями его жизни", — добавила в трогательном некрологе коллега покойного актера.

Майк Хагерти получил известность благодаря роли управляющего домом мистера Триггера в чрезвычайно популярном сериале "Друзья", рассказывающем о жизни шести приятелей из нью-йоркского района Манхэттен.

Сериал транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".

Напомним, в прошлом году в Москве скончался российский актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли бандита Шмидта в культовом сериале "Бригада". Ему было 49 лет, и в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

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