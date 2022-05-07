"Охота продолжается": Силы ПВО уничтожили 14 российских беспилотников

Украинские силы противовоздушной обороны 6 мая уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов российских войск.

Все сбитые беспилотники – "Орлан-10".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"День 72-й героического противостояния Украинского войска рашистским оккупантам! Кроме ювелирной работы авиации Воздушных Сил на Юго-Восточном направлении, есть очередные уничтоженные БПЛА агрессора", – говорится в сообщении.

"Сегодня, 6 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины отминусовано как минимум 14 беспилотников "Орлан-10"! Охота продолжается!" – добавили там.

Напомним, в этот же день украинские войска на Донбассе отразили 8 атак российских оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 артиллерийских систем.

Брифинг Алексея Арестовича за 6 мая 2022 года

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