"Охота продолжается": Силы ПВО уничтожили 14 российских беспилотников

Украинские силы противовоздушной обороны 6 мая уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов российских войск.
Все сбитые беспилотники – "Орлан-10".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"День 72-й героического противостояния Украинского войска рашистским оккупантам! Кроме ювелирной работы авиации Воздушных Сил на Юго-Восточном направлении, есть очередные уничтоженные БПЛА агрессора", – говорится в сообщении.
"Сегодня, 6 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины отминусовано как минимум 14 беспилотников "Орлан-10"! Охота продолжается!" – добавили там.
Напомним, в этот же день украинские войска на Донбассе отразили 8 атак российских оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 артиллерийских систем.
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