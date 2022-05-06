США могут обсудить списание внешнего долга Украины — Псаки

Администрация Белого Дома рассматривает любую помощь Украине, в том числе и возможность списания внешнего долга.

Пресссекретарь президента США Джо Байдена отметила, что помощь Украине от США жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 мая.

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – ответила Псаки на вопросы журналистов о возможности списания внешнего долга Киеву.

Следует отметить, что 9 мая президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины. Эта программа позволит увеличить объемы поставки оружия и ускорить темпы предоставления его Украине.

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