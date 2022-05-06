США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України - Псакі

Адміністрація Білого Дому розглядає будь-яку допомогу Україні, зокрема і можливість списання зовнішнього боргу.

Прессекретарка президента США Джо Байдена зауважила, що допомога Україні від США є життєво важливою, тому прийматиме різні форми.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 травня.

"Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню", - відповіла Псакі на запитання журналістів про можливість списання зовнішнього боргу Києву.

Варто зазначити, що 9 травня президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України. Ця програма дозволить збільшити об'єми постачання зброї та пришвидшити темпи надання її Україні.

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