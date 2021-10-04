Звезда "Друзей" Мэтью Перри шокировал Сеть своим внешним видом

Он заметно поправился и постарел.
Канадско-американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри напугал своим внешним видом.
Папарацци застали его на улицах Лос-Анджелеса. На фото, которые опубликовало издание Page Six, видно, что звезда заметно поправился и постарел.
Мэтью был одет в темно-серую футболку, белые шорты и черные кроссовки. На одной фотографии актер идет с кафе с напитком, а на другой — сидит за рулем автомобиля с сигаретой.
Фанаты считают, что до такого состояния артиста довели наркотики и алкоголь.
Отметим, что во время съемок в сериале "Друзья" Мэтью Перри боролся с наркотической зависимостью.
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