Байден виділить ще 100 млн доларів на зброю для України - ЗМІ

Байден виділить ще 100 млн доларів на зброю для України - ЗМІ

Байден підпише новий пакет військової допомоги для України на 100 млн.

США виділять ще 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Відповідний указ найближчим часом має підписати американський лідер Джо Байден.

Про це повідомляє Reuters.

Американські чиновники сказали, що пакет, ймовірно, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден підпише законопроєкт (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) про ленд-ліз для України у символічну для Росії дату - 9 травня.

Джо Байден просить Конгрес надати 33 млрд доларів на допомогу Україні

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