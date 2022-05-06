Байден выделит еще 100 млн долларов на оружие для Украины — СМИ

Байден подпишет новый пакет военной помощи для Украины на 100 млн.
США выделят еще 100 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующий указ в ближайшее время должен подписать американский лидер Джо Байден.
Об этом сообщает Reuters.
Американские чиновники сказали, что пакет, вероятно, будет включать в себя больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.
Как сообщалось, президент США Джо Байден подпишет законопроект (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) о ленд-лизе для Украины в символическую для России дату — 9 мая.
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