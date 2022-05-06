В столице Кубы раздался мощный взрыв возле парламента: есть погибшие

В столице Кубы раздался мощный взрыв возле парламента: есть погибшие

В руинах отеля в Гаване погибли по меньшей мере 8 человек, три десятка получили ранения.

В пятницу, 6 мая, мощный взрыв произошел в гостинице "Саратога", расположенной в центре кубинской столицы Гаваны, вблизи местного Капитолия – здания парламента. Причиной несчастного случая называют утечку газа.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Здание гостиницы расположено рядом со школой и на небольшом расстоянии от исторического здания Капитолия, в котором заседает кубинский парламент.

В результате взрыва большая часть наружной стены отеля была разрушена, открыв внутренние комнаты, куски конструкций обрушились на припаркованные автобусы и автомобили, а облака пыли поднялись в небо.

#UltimaHora Fa uns minutos va haver una explosió molt forta a l'Havana Vieja a l'hotel Saratoga cerca del Capitolio. Ambulancias и despliegue policial en el area. pic.twitter.com/WdtsOVrFZT — Cuba_Libre  (@Mi_Cuba_Libre) 6 мая 2022

В Офисе президента Кубы сообщили, что взрыв произошел из-за несчастного случая - случилась утечка газа. По меньшей мере, 30 человек были госпитализированы, восемь человек погибли. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Полиция и спасатели разбирают завалы в поисках выживших.

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Пятизвездочный отель в Гаване имеет 96 номеров, но он был закрыт на момент взрыва из-за пандемии коронавируса. Открытие отеля планировалось через четыре дня.

Отель в неоклассическом стиле был реконструирован британской компанией после распада Советского Союза и в течение многих лет считался популярным местом для чиновников и знаменитостей. В частности, здесь останавливалась американская певица Мадонна.

Напомним, ранее в Турции прогремел мощный взрыв у полицейского участка на западе Стамбула. По меньшей мере, 10 человек получили ранения.

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