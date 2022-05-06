Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В столице Кубы раздался мощный взрыв возле парламента: есть погибшие

Дата публикации
Просмотры
1908
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В столице Кубы раздался мощный взрыв возле парламента: есть погибшие

Associated Press

В руинах отеля в Гаване погибли по меньшей мере 8 человек, три десятка получили ранения.

В пятницу, 6 мая, мощный взрыв произошел в гостинице "Саратога", расположенной в центре кубинской столицы Гаваны, вблизи местного Капитолия – здания парламента. Причиной несчастного случая называют утечку газа.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Здание гостиницы расположено рядом со школой и на небольшом расстоянии от исторического здания Капитолия, в котором заседает кубинский парламент.

В результате взрыва большая часть наружной стены отеля была разрушена, открыв внутренние комнаты, куски конструкций обрушились на припаркованные автобусы и автомобили, а облака пыли поднялись в небо.

В Офисе президента Кубы сообщили, что взрыв произошел из-за несчастного случая - случилась утечка газа. По меньшей мере, 30 человек были госпитализированы, восемь человек погибли. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Полиция и спасатели разбирают завалы в поисках выживших.

Пятизвездочный отель в Гаване имеет 96 номеров, но он был закрыт на момент взрыва из-за пандемии коронавируса. Открытие отеля планировалось через четыре дня.

Отель в неоклассическом стиле был реконструирован британской компанией после распада Советского Союза и в течение многих лет считался популярным местом для чиновников и знаменитостей. В частности, здесь останавливалась американская певица Мадонна.

Напомним, ранее в Турции прогремел мощный взрыв у полицейского участка на западе Стамбула. По меньшей мере, 10 человек получили ранения.

Новости мира: на Кубе водяной смерч вышел на берег

Новости мира: на Кубе водяной смерч вышел на берег

Читайте также:

Следующая публикация